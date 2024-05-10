وصول جثمان والدة يسرا اللوزي إلى مسجد عمر مكرم (صور)

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة يسرا اللوزي، إلى مسجد عمر مكرم، بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

وحرصت يسرا اللوزي على مرافقة جثمان والدتها، في أثناء نقله من المستشفى إلى المسجد، وظهر على وجهها التأثر.

وحضر مراسم تشييع الجثمان العديد من نجوم الوسط الفني، وهم سارة عبد الرحمن، إياد نصار، حنان سليمان، سلوي محمد علي، وأيمن مسعود، عضو فرقة «مسار إجباري».

ورحلت عن عالمنا سهير المارديني والدة يسرا اللوزي، مساء يوم أمس، فيما أعلن عن الوفاة وموعد ومكان صلاة الجنازة، شقيق الفنانة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».