رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

توفرالسعودية العديد من الخدمات الإلكترونبة عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية​، ومنها خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، التي من شانها أن تمكن المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال وغيرهم من الاستعلام عن التأشيرات الصادرة من وزارة الخارجية، ويستعرض التقرير التالي خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وروابط الدخول.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

أوضحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 يكون من خلال الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ksavisa.sa/ ثم اختيار الرئيسية ومنها الاستعلام ثم البحث عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية وتتبع تعليمات الموقع​.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية: اضغط هنا.

2- الضغط على مسار «استعلام»

3- اختيار كلمة «البحث»

4- إدخال رقم طلب تأشيرة

5- ملئ البيانات المطلوبة بدقة وهي كلها متعلقة بالتأشيرة

6- إدخال رقم الجواز في المكان المخصص له.

7- الضغط على كلمة استعلام.

8- يظهر الموقع جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة لك.

أنواع التأشيرات في السعودية

نشر موقع «سعودي فيزا» أنواع التأشيرات في السعودية والتي يمكنك للحصول بناء على الغرض من الزيارة إذ تختلف وفقًا لما إذا كنت مسافرًا للسياحة أو العمل أو التعليم أو الأعمال التجارية أو الحج أو غرض آخر، موضحا ان يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وأنواع التأشيرات في السعودية كالتالي:

- الفيزا السياحية السعودية

- فيزا زيارة عمل السعودية

- فيزا العمل السعودية

- الفيزا السعودية للطلاب

- فيزا الإقامة في المملكة العربية السعودية

- فيزا الإقامة السعودية المميزة

- فيزا زيارة الأسرة السعودية

- فيزا زيارة مرافق في المملكة العربية السعودية

- فيزا الزيارة الشخصية السعودية

- فيزا حديثي الولادة في السعودية

- فيزا الحكومة السعودية

- الفيزا الدبلوماسية والرسمية

- فيزا البعثات والمنظمات الدبلوماسية السعودية

- فيزا التمديد للخروج/العودة للمملكة العربية السعودية

- فيزا الحج السعودية

- فيزا العمرة السعودية

- فيزا عبور المطار السعودية