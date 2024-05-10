طريقة عمل عصير البطيخ.. مكون واحد هيخليه زي الكافيهات

عصير البطيخ مشروب يتم إعداده عن طريق خلط البطيخ الطازج مع الماء وتصفيته إذا لزم الأمر، وهو مشروب صحي ومنعش في فصل الصيف، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

طريقة عمل عصير البطيخ

يمكن تحضير عصير البطيخ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي بعدة طرق، سواء بإضافة سكر أو عصير ليمون أو النعناع لتحسين الطعم وإضافة النكهة.

فعصير البطيخ يعتبر خيارًا ممتازًا للمشروبات الصحية والمنعشة التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

طريقة عمل عصير البطيخ

المكونات:

بطيخ ناضج (مقشر ومقطع إلى مكعبات)

ماء بارد

سكر (اختياري، حسب الذوق)

عصير ليمون (اختياري، للإضافة للنكهة)

طريقة عمل عصير البطيخ

ضع مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي.

أضف كمية مناسبة من الماء البارد حسب رغبتك في قوام العصير (يمكنك إضافة المزيد لتخفيف القوام إذا كنت تفضل ذلك).

إضافة السكر حسب الرغبة.

إذا كان البطيخ حلوًا بما فيه الكفاية، فقد لا تحتاج إلى إضافة سكر.

إضافة عصير الليمون إذا أردت إضافة نكهة إضافية وتحسين الطعم.

اخلط المكونات جيدًا في الخلاط حتى تحصل على خليط ناعم.

يمكنك تصفية العصير إذا كنت تفضلها خالية من البذور والألياف

.قدم عصير البطيخ في أكواب التقديم وأضف بعض الثلج إذا كنت ترغب في تبريده.

استمتع بعصير البطيخ المنعش كمشروب صحي ولذيذ في أي وقت

طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع

لصنع عصير البطيخ بالنعناع، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

بطيخ ناضج (مقشر ومقطع إلى مكعبات)

ماء بارد

أوراق نعناع طازجة

عصير ليمون (اختياري، لتحسين الطعم)

سكر أو شراب بنكهة الفانيليا (اختياري، حسب الذوق)

طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع

ضع مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي.

أضف كمية مناسبة من الماء البارد حسب رغبتك في قوام العصير.

أضف بضعة أوراق من النعناع الطازجة إلى الخليط.

يمكنك تعديل كمية النعناع حسب الذوق، للحصول على نكهة منعشة أكثر.

إضافة عصير الليمون إذا أردت إضافة نكهة إضافية وتحسين الطعم.

إذا أردت إضافة السكر، يمكنك إضافته في هذه المرحلة وخلطه جيدًا حتى يذوب.

اخلط المكونات جيدًا في الخلاط حتى تحصل على خليط ناعم.

قدم عصير البطيخ بالنعناع في أكواب التقديم وزينه بأوراق النعناع الطازجة إذا رغبت في ذلك

.يمكنك أيضًا إضافة مكعبات من الثلج لتبريد العصير إذا كنت ترغب في ذلك.

استمتع بعصير البطيخ اللذيذ والمنعش بنكهة النعناع