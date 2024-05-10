حياة كريمة في المنيا.. مشاريع خدمية متنوعة بقرى أبو قرقاص

مبادرة حياة كريمة تعد رحلة مستمرة نحو تحقيق تنمية شاملة في القرى المصرية، حيث تتوالى محطاتها دون توقف، ممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، في سعي دائم لرفع مستوى معيشة الأهالي في القرى الأكثر حاجة، هذا القطار لا يعرف الكلل أو الراحة، فعجلاته تدور بلا توقف على قضبان العمل الدؤوب والمتواصل، كل ذلك بهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

29 مشروعا خدميا في المعصرة

في قرية المعصرة، التي أعلنت كقرية نموذجية، تم إنجاز حوالي 29 مشروعًا خدميًا، تشمل خدمات الإنترنت، محطات المياه، الصرف الصحي، المدارس، الطرق، الكهرباء، وغيرها من المشاريع الحيوية.

في الوحدة المحلية ببني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، تتابع محطة حياة كريمة مسيرتها بإنجاز العديد من المشروعات في مختلف القرى، بما في ذلك مجمع الخدمات بقرية بني عبيد، المجمع الزراعي، وحدة طب الأسرة، الوحدة الصحية بقرية جويد، موقف السيارات بقرية النحال، مشروع الصرف الصحي، محطة الصرف الصحي بالقرية، الوحدة الصحية بقرية البربا، والسوق بنفس القرية.

مشاريع حياة كريمة في مراكز المنيا

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، تغطي في محافظة المنيا 192 قرية و757 تابعًا.

شهدت المنيا تنفيذ 3209 مشروعات ضمن 5 مراكز مستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، لخدمة 3 ملايين مواطن، وتم إدراج 102 قرية في مركزي بني مزار وسمالوط ضمن المرحلة الثانية، لخدمة مليون و500 ألف مواطن، مما أسهم بشكل فعّال في تحقيق تحسينات نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في الريف المصري.