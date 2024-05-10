«بدل ما ترميها».. استخدمي بواقي الجبنة القريش لعمل أحلى موتزاريلا

الجبنة الموتزاريلا واحدة من أشهر وألذ الأنواع، التي يمكن تحضيرها بسهولة من بواقي الجبنة القريش، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، لتحصلي في النهاية على جبنة موتزاريلا مطاطية، والتي قدمتها الشيف هدى فؤاد عبر قناتها على اليوتيوب ويمكن استعراضها في التقرير التالي.

عمل المواتزاريلا من الجبنة القريش بخطوات بسيطة

يمكنك الحصول على ألذ وأشهى جبنة مواتزاريلا بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على قطعتين من الجبن القريش، ويمكن استعراض خطوات تحضيرها فيما يلي:

وضع الجبن القريش في طاسة على النار.

يتم هرس الجبن القريش جيدًا.

يتم التقليب فيها إلى أن تنزل عصارتها كاملة.

تستمر في التقليب حتى تتجانس الجبنة معًا.

ملعقة صغيرة من البكينج صودا.

نلاحظ ظهور فقاعات على الجبن.

تنفصل الجبن عن العصارة وتبدأ في التكور.

يتم تهدئة النار قليلًا ونستمر في التقليب.

تتشكل الجبنة في جزء من الطاسة.

نستمر في التقليب إلى أن تختفي العصارة تمامًا.

تلم الجبنة وتوضع في أي أناء دائري لتأخذ نفس الشكل.

تغلف بكيس بلاستيكي أو الاسترتش.

توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

ويتم بشرها وتصبح جاهزة للاستخدام.

وصفة آخرى لعمل المواتزاريلا بالجبنة القريش

كيلو جبنة قريش.

2 كوب ماء.

خطوات التحضير

وضع طاسة على النار ويترك فيها الجبنة القريش حتى الغليان.

نضيف كوب ماء ونستمر فى التقليب على النار.

نحصل على قوام الموتزاريلا .

يتم التقليب ومن ثم نطفأ النار ونلمها ونستمر في التقليب.

توضع في الأخير بالثلاجة حتى تبرد ثم نقطعها قطع صغيرة.

ويتم استخدامها في حالة الحاجة إليها مع كافة الوصفات.

الفوائد الصحية للجبنة الموتزاريلا

تمتاز الجبنة الموتزاريلا بكونها عنصرًا غنيًا بالعناصر المائية، وتعرف بكونها قليلة الدهون، وتعد خيارًا صحيًا ملائمًا للجميع، خاصة محبي الأجبان والذين يتبعون حمية غذائية، ويرجع أصل الجبنة المواتزاريلا إلى إيطاليا، ويطلق اسم مواتزاريلا على أي نوع يتم الحصول عليه بواسطة اللف وثم القطع.