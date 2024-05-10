«حقوق إنسان النواب» تستنكر صمت العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

استنكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، صمت المجتمع الدولى عن الجرائم والمجازر البشرية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال داخل قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي,.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان له: «للأسف الشديد لقد أصبح المجتمع الدولي عاجزاً ليس أمام حرب الإبادة الجماعية الممارسة من قبل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، ولكن في عدم تحرك المجتمع الدولي لدعم الجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تقديم وزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.

أين المجتمع الدولي مما يحدث في فلسطين؟

وتساءل النائب طارق رضوان: «أين المجتمع الدولي وأين المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأين البرلمان الأوروبي وأين منظمات ودكاكين الإنسان الدولية المشبوهة والتي كانت تصدر تقريرها الكاذبة والمفبركة والممهورة بمداد قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر ولماذا الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي على المجتمع الدولى سرعة التحرك للتخفيف من الكوارث الإنسانية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة ودعم الجهود الكبيرة لمصر لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني».

دعم مصر لقضية فلسطين

ووجه النائب طارق رضوان رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله مفادها أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال وستظل في مقدمة دول العالم المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا من خلال رؤية مصر الواضحة نحو التهدئة والوصول الي توافق في ضوء الرؤية المصرية الموضوعة والحاسمة.

وأشاد النائب طارق رضوان إلى أن مصر قامت بدور كبير وتاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند وهي أكثر الدول التي طالبت بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية مؤكداً سياسة القمع والحصار المفروضة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أفرزت أزمة وكارثة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الآخر.