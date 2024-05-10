ويليجنتون يبحث عن التأهل لنهائي الدوري الأسترالي من بوابة فيكتوري

يستضيف ملبورن فيكتوري، نظيره ويلجنتون فينيكس، على ملعب «آمي بارك» في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا» وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة صباح بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

ووصل ملبورن فيكتوري، إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا» بتغلبه على ملبورن سيتي، بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب «آمي بارك» ضمن «البلاي أوف» للمسابقة.

وفي المقابل، وصل ويلجنتون فينيكس، إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، باحتلاله المركز الثاني، في الترتيب العام للبطولة خلف سنترال كوست مارينرز، المتوج مؤخرا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتغلبه على العهد اللبناني بهدف دون رد على «مجمع السلطان قابوس الرياضي»، بسلطنة عمان.

فوز سنترال كوست على سيدني بهدفين مقابل هدف

وكان سنترال كوست مارينرز، فاز في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا» على نظيره سيدني إف سي، بهدفين مقابل هدف بملعب «أليانزا»، في لقاء شهد طرد جاك رودويل وكوري هولمان، لاعبي الفريق الثاني.

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