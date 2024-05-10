آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 في مصر، استقراراً نسبياً بمحلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال ختام التعاملات المسائية، وفقاً لآخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3589 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3140 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2691 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2093 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 مايو 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25120 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2358 دولارا للبيع.