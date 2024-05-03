آخر تحديث.. سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3-5-2024

شهد سعر الذهب خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3 -5-2024، حالة من الاستقرار، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها للبيع، و3060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الجمعة في ختام التعاملات المسائية، وفق آخر تحديث للشعبة العامة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3520 جنيها للبيع، و3497.25جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر تراجعا نحو 3080 جنيها للبيع، و3060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالةً من الانخفاض عند مستوى 2640 جنيها للبيع، و2622 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر نحو 2053 جنيها للبيع، و2040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1760 جنيها للبيع، و1748.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي عند 24640 جنيها للبيع، و24480 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما حقق سعر أوقية الذهب نحو 2299 دولارًا للبيع، و2298 دولارًا للشراء.