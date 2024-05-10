ما عقد الوصية وحدوده في تركة المتوفى؟

عقد الوصية من التصرفات القانونية التي يحررها الشخص رغبة منه في التوصية بقطعة من الأرض أو أي شيء آخر لأحد الورثة مع أحقيته في ملك هذه العين حتى الوفاة، ونشرح لكم في السطور ما هية العقد وضرورة تحريره بدلاً من عقد البيع.

ما هو عقد الوصية؟

قال محمد أيوب المحامي، إن عقد الوصية يُستخدم بين الطرف الموصي والموصى له إذ يقوم الطرف الموصي بإعداد هذا العقد وإبرام كافة التفاصيل المتعلقة بالشيء الذي يرغب بتوصيته للطرف أو الأطراف الموصى لها، وتعد شكل من أشكال توزيع الميراث بعد وفاة الطرف الموصي.

أهمية عقد الوصية

وأضاف «أيوب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز أن يكتب عقد بيع وينص فيه على أحقية المورث بالانتفاع بالعقار حتى الممات داخل العقد لأنه في هذه الحالة سيتم الطعن على عقد البيع بالصورية بعد وفاة المورث، وفي هذه الحالة لن ينفذ هذا العقد إلا في حدود ثلث الشيء الموصى به سواء كان عقاراً أو أموالًا في البنوك، لذا وجب أن يكون هذا التصرف في شكل عقد وصية.