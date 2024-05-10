تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان

كشف الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا عن تطور الحالة الصحية لزوجته الأميرة كيت ميدلتون، بعد إعلان إصابتها بالسرطان في مارس الماضي وخضوعها للعلاج الكيماوي بعد فترة كبيرة من الغموض والاختفاء، مشيرًا إلى أن حالتها مستقرة، وفقًا لما نقله موقع ديلي ميل البريطانية.

خضوع الأميرة كيت لعملية جراحية في البطن

وفي يناير الماضي، خضعت الأميرة كيت لعملية جراحية في البطن، وبعدها اختفت عن الأنظار ووسائل الإعلام في ظروف غامضة، أثارت الشكوك للكثيرين عن وفاتها وأن الأسرة المالكة لا ترغب في الإعلان عن ذلك، وأنباء أخرى عن انفصالها عن زوجها الأمير ويليام بسبب خيانة لها.

أسباب اختفاء الأميرة كيت ميدلتون

واستمرت تلك التساؤلات قرابة الـ3 أشهر، حتى كشف قصر كنسينجتون في شهر مارس الماضي، عن مقطع فيديو لـ كيت ميدلتون أعلنت خلاله إصابتها بالسرطان وتلقيها للعلاج، وعبرت خلاله عن شعورها بالتفاؤل من خلال رسالة إيجابية قائلة: «أنا بخير وأزداد قوة كل يوم».