باقات ورود ورسائل دعم لكيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. تأثرت بطوفان الحب

منذ أن صدمت كيت ميدلتون العالم بإعلان إصابتها بالسرطان في بيان متلفز شخصي وعاطفي للغاية، وتنهال عليها رسائل الحب والدعم، إذ أعلنت أميرة ويلز البالغة من العمر 42 عامًا، أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف مرضها وإجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي.

رسالة كيت ميدلتون إلى العالم

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون أنها تشعر بالتأثر الشديد بسبب الطوفان الهائل من الحب والتعاطف الذي استقبل إعلانها الشجاع عن تشخيص إصابتها بالسرطان، إذ وصلت رسائل الدعم من جميع أنحاء بريطانيا ومن جميع أنحاء العالم، إذ أعلن قصر كنسينجتون في لندن أن الأميرة وزوجها ويليام تأثرا بشدة بلطف الجمهور.

وبالأمس، وضع محبي الأميرة الزهور خارج القصور الملكية مع رسالة قلبية مرفقة بباقة تركت في قلعة وندسور تستحوذ على مشاعر الكثيرين، وجاء في الرسالة: «أتمنى لك من أعماق قلبي الشفاء التام والدائم»، وفي الليلة الماضية أصدر قصر كنسينجتون في لندن بيانًا قال فيه: «لقد تأثر الأمير والأميرة بشكل كبير بالرسائل اللطيفة من الناس هنا في المملكة المتحدة عبر الكومنولث وحول العالم ردًا على رسالة صاحبة السمو الملكي، لقد تأثروا للغاية بدفء ودعم الجمهور وهم ممتنون لفهم طلبهم بالخصوصية في هذا الوقت».

كواليس كتابة خطاب كيت ميدلتون عن السرطان

وكانت صديقة مقربة، كشفت أنّ أميرة ويلز كتبت خطابها بالكامل حول معركتها مع مرض السرطان بنفسها وبسرعة كبيرة في محاولة لقمع المزيد من القيل والقال والتكهنات الصحية، وفقًا للصحيفة البريطانية: «لم يكن الأمر حقًا متعلقًا بالأحداث المثيرة للجدل في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أن ذلك كان محزنًا بالطبع، لقد شعرت كيت بأنّها مضطرة للقيام بذلك بسبب منصبها، وكان الأمر أكثر أهمية لأنها تعلم أنها شخصية عامة ولديها مسؤولية قيادية أوسع».

وأضافت صديقة كيت ميدلتون: «فضلت كيت أيضًا الكشف عن الأخبار من خلال رسالة فيديو بدلاً من بيان مكتوب، لأنها ستكون طريقة أكثر طمأنينة لإيصال الأخبار الصادمة، لقد كتبت كل كلمة في الخطاب بنفسها، وكان السبب الرئيسي للإعلان الصادم هو شعور الأميرة بأن من واجبها نشر الأمل لأولئك الذين يعانون من ظروف مماثلة وطمأنة المشجعين الملكيين في جميع أنحاء العالم».