تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون بعد الجراحة.. ماذا حدث في المستشفى؟

لايزال اختفاء الأميرة كيت ميدلتون حديث العالم خلال الساعات الماضية، في أعقاب الجراحة التي خضعت لها في البطن، واختفائها عن الأنظار حتى عن موظفي القصر الملكي، لتنتشر الأنباء حول وفاتها في ظل الصمت الذي تتبعه العائلة المالكة منذ بداية انتشار التكهنات حول مصيرها.

تحقيق عاجل جرى الكشف عنه خلال الساعات الماضية، والذي فُتح في العيادة التي خضعت فيها أميرة ويلز لعملية جراحية، بعدما حاول الموظفين الوصول إلى سجلاتها الطبية الخاصة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون

وحاول أحد الموظفين على الأقل الوصول إلى الملاحظات حول الأميرة كيت ميدلتون أثناء وجودها مريضة في عيادة لندن الخاصة في يناير الماضي، بعد أن دخلت لإجراء عملية جراحية في البطن.

«موظفو المستشفى التي خضعت كيت ميدلتون بها لعملية جراحية حاولوا الوصول إلى سجلاتها الطبية»، هكذا كشف التقرير، مؤكدا أن أحد الموظفين حاول الوصول إلى الملاحظات حول حالة أميرة ويلز أثناء وجودها مريضة في المستشفى الخاص بوسط لندن في يناير الماضي.

ماذا حدث في المستشفى التي خضعت بها الأميرة كيت ميدلتون للجراحة قبل اختفائها؟

ولم يجرى الكشف عن تفاصيل حالة كيت الصحية، لكن قصر كنسينغتون قال في وقت سابق إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الأميرة ترغب في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.

وقالت هيئة مراقبة الخصوصية وحماية البيانات في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرًا عن الانتهاك، وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات (ICO): «يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا تقريرًا عن الانتهاك ونقوم بتقييم المعلومات المقدمة».

وأوضح التقرير: «تأتي فضيحة المستشفى في الوقت الذي ورد فيه أن مساعدين ملكيين وضعوا خططًا لكيت للقيام بعودة ناعمة إلى الحياة العامة خلال عطلة عيد الفصح».

لم تظهر كيت ميدلتون في أي ارتباطات رسمية، منذ إجراء عملية جراحية في بطنها في يناير، حيث لم تتعافى تمامًا.

وكان مسؤولو القصر يناقشون مع كيت إمكانية ذهابها إلى الكنيسة يوم عيد الفصح للانضمام إلى أفراد الأسرة الآخرين في خدمة صلاة عيد الفصح السنوية التي تقام في كنيسة سانت جورج، وندسور، وفقًا لصحيفة «تايمز» .