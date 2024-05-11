طريقة عمل البيض بالعجوة مع السمن بالبلدي.. ميكس بين الحلو والحادق

البيض من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها؛ إذ يجري تحضيره بوصفات مختلفة ما بين الحلو والحادق، وبعضها يكون بين الثنائي، لذلك تحرض الأمهات على تحضيره لأبنائها ،ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل البيض بالعجوة.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير البيض بالعجوة في المنزل، على خطى نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، وجاءت المقادير كالتالي:

2 كوب تمر طري مفصص

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي جاموسي

6 بيض

فلفل

طريقة التحضير

في البداية نذوب التمر في السمن البلدي.

إضافة البيض ويتبل بالملح والفلفل ويقلب ويقدم.

طريقة عمل البيض بالعجوة بالسمن البلدي

بيض

عجوة

سمن بلدي

ملح وفلفل

خطوات التحضير

نضيف الزبدة مع العجوة في طاسة.

إضافة البيض ويتبل بالملح والفلفل ويقدم.

طريقة عمل القرص بالعجوة

نصف كيلو دقيق

نصف كوب سمن

نصف كوب قشطة

1 ونصف كوب لبن رايب

نصف كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

الحشو:

نصف كيلو عجوة

نصف كوب سمنة

1 ملعقة كبيرة سمسم

طريقة التحضير

نخلط الدقيق والخميرة والسمسم ولبن رايب وسكر وقشطه وماء في العجان.

نترك العجينة لمدة نصف ساعه لتخمر.

للحشو