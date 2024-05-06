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بـ«بيض ملون وترمس وفريسكا».. جزيرة الورد تستقبل أهالي المنصورة في شم النسيم (فيديو)

كتب:

أحمد الأمير ـ أية حسنين
05:38 م | الإثنين 06 مايو 2024
نادي جزيرة الورد

نادي جزيرة الورد

استقبل نادي جزيرة الورد بالمنصورة، المئات من الأهالي، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، لقضاء وقت ممتع، احتفالا بأعياد شمس النسيم.

ورصدت عدسة «الوطن» من خلال بث مباشر احتفالات أهالي المنصورة بشم النسيم، واصطحبوا معهم «البيض الملون والترمس والفريسكا»، الأكلات التي تشتهر في مثل هذا اليوم.

 

في سياق آخر، أجرى رئيس حي غرب المنصورة، أحمد عبد العظيم، جولة تفقدية لمتابعة عملية تطوير ورفع كفاءة حديقة شجرة الدر في المشاية السفلية، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم.

وكان برفقته المهندسة إيمان الخولي، مديرة الإدارة الهندسية، ومحمد حسني، سكرتير حي غرب المنصورة.

وأوضح عبد العظيم في بيان أمس الأحد، أن جميع الحدائق في الحي ستشهد تحسنًا كبيرًا وفقًا لخطة تطوير المحافظة لمنظومة الحدائق وذلك بهدف إضفاء رونق حضاري وتحقيق جمالية تليق بمكانة محافظة الدقهلية، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين.

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