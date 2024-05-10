محمود العسيلي يتألق في حفل الرحاب (صور)

انتهى المطرب محمود العسيلي من إحياء حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة بالرحاب بحضور كامل العدد وبحضور الفنانة برلنتي فؤاد.

قدم محمود العسيلي باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور منها أغنية علي خدك وبم بم وزهرة معدية وعدد آخر وكبير من أغانيه.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي

وجاءت أسعار حفل تامر عاشور، الفئة الأولى بـ20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه وذلك حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات للجمهور المقرر حضوره وهي:

لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر.

يسمح بدخول الأطفال بدءا من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة.

تفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان «عيني شايفة فيكي»، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».