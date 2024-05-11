بعد شائعات إصابة لطفي لبيب بشلل نصفي.. اعرف أسباب هذا المرض الخطير

في الآونة الأخيرة، اختفى الفنان لطفي لبيب عن الأنظار، الذي طالما أحبه الجمهور على الشاشة، أدى ذلك إلى تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شائعة إصابته بشلل نصفي منعه من الحركة والعمل.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أسباب الإصابة بالشلل النصفي، الذي يؤثر بشكل كامل على حركة بعض أعضاء الجسم.

الشلل النصفي، يؤدي إلى عدم القدرة على الحركة خاصة أنه يصيب الوجه واليد والقدم في نفس الجهة من الجسم، ويمنعهم من الحركة تمامًا، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».

سبب الإصابة بالشلل النصفي

إصابة الدماغ وخاصة السكتة الدماغية، تُعد السبب الرئيسي في الإصابة بالشلل النصفي، خاصة أنها المسؤولة عن حركة كافة أجزاء الجسم، وفي حال تأثر أي جزء منها تؤدي إلى الشلل، ووفق ما أوضحه الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، مشيرًا إلى أنّ السكتة الدماغية عبارة عن النوع الأول وهو اللافقرية، وتحدث بسبب موت خلايا المخ نتيجة لموت الشرايين المغذية لها، بينما النوع الثاني هو النزفية، وتعني موت خلايا المخ بسبب النزيف من أحد الأوعية.

كما أن هناك أسبابًا أخرى للإصابة بالشلل النصفي، منها التهاب الدماغ، وإصابة الدماغ بحادث مفاجئ، والعوامل الوراثية، والورم الخبيث، على حسبما أكد استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن».

أعراض الشلل النصفي

وتتمثل أعراض الإصابة بالشلل النصفي، في ضعف أو تصلب في العضلات، التشنج العضلي أو انقباض العضلات، اضطرابات في المشي، مشكلة في التوازن، عدم القدرة على إمساك الأشياء، ضعف في الذاكرة، صعوبة في التركيز، تغيرات في السلوك، نوبات متكررة، حسب موقع «مايو كلينك»، وتأتي طرق العلاج المناسب على حسب قوة الإصابة والسبب المؤدي لها.