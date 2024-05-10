أول تعليق من لطفي لبيب على أنباء إصابته بشلل نصفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء غير مؤكدة عن سوء الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، وإصابته بجلطة في المخ أدت لشلل نصفي يمنعه عن الحركة والعمل.

حقيقة إصابة لطفي لبيب بشلل نصفي

وفي أول تعليق من لطفي لبيب نفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تلك الأنباء قائلًا: «مفيش الكلام ده خالص أنا برد عليك بنفسي، أنا بخير وكويس الحمد لله الكلام ده مش صحيح».

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب في أ ثناء تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، بجائزة خاصة عن مشاركته في فيلم وش في وش.

وتأثر الفنان لطفي لبيب في أثناء استلام الجائزة، مشددًا على حبه وامتنانه للجنة العليا للمهرجان لتقدير مشاركته: «تكريمي يدفعني للاستمرار، أنا بشكركم وبحبكم وبحب الفن من قلبي».