أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم

السبائك الذهبية من أفضل الطرق الاستثمارية التي يمكن للراغبين في حفظ قيمة المال لفترة طويلة أن يتجهوا إليها، خاصة أنها لا تخضع لارتفاع سعر المصنعية مثل المشغولات الذهبية، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار سبائك الذهب باستمرار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وتتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم بتحركات أسعار الذهب اللحظية بشكل دوري على مدار التعاملات اليومية، ويعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

ويقدر أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 1011 جنيها، وذلك لمن يرغب في شراء السبائك بوزن 0.25 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1912 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3665 جنيها

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 3665 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 9 آلاف و149 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 19 ألفا و298 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 36 ألفا و597 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 182 ألفا و985 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.