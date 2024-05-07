انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. اعرف كل وزن بكام

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 7-5-2024، تراجعا ملحوظا، بالتزامن مع انخفاض أسعار جرامات الذهب خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 998.5 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 0.5 جرام عيار 24 نحو 1887.1 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 3614.2 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6320 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

سعر سبيكة الذهب

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 36082.8 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 نحو 25280 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 نحو 18041.4 جنيه شامل المصنعية والدمغة.