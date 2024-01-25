أسعار السبائك الذهبية لجميع الأوزان اليوم.. أفضل الأصول الاستثمارية

تعد السبائك الذهبية من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للراغبين في حفظ قيمة المال لفترة طويلة أن يتجهوا إليها، خاصة أنها لا تخضع لارتفاع سعر المصنعية مثل المشغولات الذهبية.

ونظرًا لهذه المزايا، يحرص الكثيرون على متابعة أسعار سبائك الذهب باستمرار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وتتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم بتحركات أسعار الذهب اللحظية بشكل دوري على مدار التعاملات، ويعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

ويقدر أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 1207 جنيهات، وذلك لمن يرغب في شراء السبائك بوزن 0.25 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 2304 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3557 جنيها

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 4448 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 11 ألف و106 جنيهات، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 22 ألفا و212 جنيهات، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 44 ألفا و425 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 222 ألفا و128 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.