وزير التنمية المحلية: 150 دورة تدريبية في 35 أسبوعا لرفع كفاءة العاملين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

دورات تدريبية

وقال هشام آمنة، إنه تم تنفيذ حتى الآن 150 دورة تدريبية على مدار 35 أسبوعًا تدريبيًا بالدورات المخطط بها في الخطة السنوية للتدريب لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام الحالي 2024/2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

مهارات القيادة

وأوضح آمنة، أن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات سيشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية منها دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي «النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات»، بالإضافة إلى دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية»، ودورة دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل، ودورة برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي، ودورة التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات، ويستفيد من الدورات التدريبية 159 متدربًا من جميع المحافظات.