ظاهرة نادرة ضربت الغلاف الجوي.. «وثق حدوثها طيار»

شارك أحد الطيارين مقطع فيديو قصيرعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، التقطه خلال رحلته الجوية، يظهر خلاله إضاءات خفيفة تشبه في شكلها البرق، فضلًا عن نور قوي وكأنه شعاع ليزر يخترق الفضاء، مما أصاب المتابعي بحالة من الذهول والدهشة.

ظاهرة النفث العملاق

ظاهرة النفث العملاق أو صاعقة الغلاف الجوي، هي شكل نادر للغاية وقوى من أشكال البرق في الغلاف الجوي العلوي، الذي يمتد من أعلى العواصف الرعدية إلى المستويات الدنيا من الغلاف الأيوني «أي من 37 إلى 190 ميلًا (60-300 كم) فوق سطح الأرض» بحسب موقع روسيا اليوم.

وتكون ظاهرة صاعقة الغلاف الجوي بحدوث انفجار إلى الأعلى من السحب، وتضرب في الستراتوسفير في «نفث» يتسبب في ظهور لون أزرق هائل من الكهرباء، وهذه الظاهرة غير متوقعة وتحدث بعيدًا عن أنظار معظم الناس، فوق طبقة من السحب العاصفة، لذلك تعد نادرة للغاية.

طيار يقود طائرة إيرباص شاهد ظاهرة نادرة للغاية يُطلق عليها «صاعقة الغلاف الجوي العلوي» ووثقها بهذا المقطع.



كانت الصواعق تخرج أسفل الغيوم وفي لحظة واحدة خرجت صاعقة عظيمة للأعلى وكأنها شعاع ليزر يخترق الفضاء.



الصاعقة يصل ارتفاعها إلى 300 كيلومتر فوق الأرض.pic.twitter.com/p8jPfJoMro — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 20, 2024

عدم وجود تفسير لانطلاق البرق لأعلى في تلك الظاهرة

وبحسب المهندس الفيزيائي ليفي بوغز، من معهد جورجيا للأبحاث التقنية، أنه لا يزال من غير الواضح سبب إطلاق النفاثات لأعلى في حين أن يكون معظم البرق موجهًا لأسفل أو جانبيًا، كما يعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك شيء يمنع البرق من الانتقال إلى الأسفل أو نحو السحب الأخرى.