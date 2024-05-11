3 نصائح ذهبية لتربية الطفل بشكل صحيح.. «علميه يساعد غيره دايما»

وسط التحديات التي تواجه أولياء الأمور يومًا بعد يوم، يرغب الأهل في معرفة أفضل الطرق لتربية أطفالهم وجعلهم أسوياء ويتمتعون بالكفاءة والقدرة على التأقلم مع الظروف المختلفة، إضافة إلى تعليمهم الإنسانية والمحبة، لذا خلال التقرير التالي، نستعرض 3 دروس يجب تعليمها للأبناء في المدرسة، وفقًا للدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي عبر حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تكوين شخصية الطفل

وشرح «مجاهد» أنه إذا كان الابن متفوقا في دراسته فيجب تعليمه مشاركة المعلومات مع زملائه: «اشرح لصاحبك اللي مش فاهم»، مشيرا إلى ضرورة توضيح سبب ذلك له، إذ إنّ ذلك الفعل على المستوى الدراسي سيثبت المعلومة أكثر في المخ ويكون الطفل نفسه أفضل دراسيًا، أما على المستوى الإنساني سيعلمه أنّ يكون متعاونا وداعما لمن حوله، أما على المستوى الشخصي سيزيد ثقته بنفسه ويكون شخصا قياديا ومؤثرا.

وأكد أنه يجب تعليم الطفل مصاحبة الأشخاص الذين لا يمتلكون أصدقاء ليكون شخصا نبيلا ويتعلم أنّ لا يترك صديقا بمفرده دون أحد، وفقًا لاستشاري الطب النفسي.

اضحك مع صاحبك واوعى تضحك عليه

ونصح باختيار موضوع مسموح به للضحك مع صديقه حتى لا يجرح مشاعره في أي شيء وألا يكون الهزار عن صديق آخر: «اضحك مع صاحبك واوعى تضحك عليه»، لأن الاستهزاء بالأشخاص الآخرين لا يجعلنا محبوبين أو لطفاء، ومع الوقت يصبح الطالب متنمرًا وغير محبوب.