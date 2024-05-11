«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي مفتوح الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الألبان والعصائر الشهيرة.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل فرص عمل متاحة في شركة دومتي.

فرص عمل متاحة

يمكن المشاركة في اليوم التوظيفي والتقديم على فرص العمل من خلال الذهاب إلى مركز التنمية الشبابية «استاد المنصورة الرياضى» يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا للوظائف الآتية:

1. مندوت مبيعات

2. سائق مبيعات

الحقوق والمميزات

وهناك عدد من الحقوق والمميزات التي يمكن الحصول عليها عند التقديم على فرص العمل، وفقا لوزارة الشباب والرياضة:

رواتب مجزية

عمولات

تأمين اجتماعي وطبي

فرص للترقي

كيفية التقديم على فرص العمل

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب على العنوان والميعاد المذكور أعلاه، ويمكن ملء الاستمارة عبر الرابط الإلكتروني.