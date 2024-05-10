فرص عمل في عدد من المدن برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. خبرة وبدون

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر.

ونستعرض تفاصيل اليوم التوظيفي وأبرز التخصصات والوظائف المطلوبة وكيفية التقديم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك».

وظائف برواتب مجزية

عنوان اليوم التوظيفي المفتوح: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع بجوار سيارات الزامليوم، يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، للوظائف الآتية:

1. مدير فرع خبرة فى مجال الفاست فود -الحد الأقصى للسن 45 سنة- الراتب صافى 11500 جنيه.

2. مساعد مدير خبرة فى مجال الفاست فود -الحد الأقصى للسن 40 سنة- الراتب صافى 9 آلاف جنيه.

3. عضو فريق مطعم، الراتب صافي 5 آلاف جنيه -خبرة أو بدون خبرة-

4. دليفري.

5. شيفات بيتزا.

6. مساعد شيف بيتزا.

7. عمال إنتاج للعمل في العبور.

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - التجمعات - مدينتي - الشروق - الساحل الشمالي.

توفير سكن لفروع الساحل الشمالي.

متطلبات الوظيفة

جميع المؤهلات متوسط/ عالي.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

الراتب من 5 آلاف جنيه إلى 11500 للمديرين.

حافز كل 4 أشهر من 1500 إلى 2000 حسب كل وظيفة

أجر إضافي وحافز شهري.

توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

تأمينات طبية واجتماعية.

فرص للترقي بعد 6 أشهر.

إجازات سنوية.

تدريب مدفوع الأجر.

كيفية التقديم على الوظائف

يرجى ملء الاستمارة (الرابط) والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد، يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء.