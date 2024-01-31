6 خطوات «تبعد عنك الهاكرز».. كيف تحمي حساباتك الإلكترونية من الاختراق؟

من الممكن أن يتعرض مستخدمو المواقع الإلكترونية إلى اختراق حساباتهم الشخصية، من قبل مجتمعات وهمية لا يعرف أحد من مالكها الحقيقي، والاستيلاء عليها عبر الحيل المختلفة التي يتصيد الخبرة في هذا المجال، مثل النقر على روابط قرصنة وتحميل برامج تحتوي على فيروسات تهدف إلى سرقة البيانات من الهاتف الذي يدير الحساب المستولى عليه.

تعريف الاختراق الإلكتروني

ويعرف الدكتور محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، الاختراق الإلكتروني في حواره مع «الوطن»، باعتباره عملية غير مشروعة تستهدف إلى الوصول أو التلاعب بالمعلومات الإلكترونية في جهاز أو نظام معين دون إذن صاحبها، ويمكن أن يشمل الاختراق الحصول على معلومات شخصية، مثل كلمات المرور وبيانات الحسابات المصرفية، أو السيطرة على الأنظمة والشبكات وتعطيلها.

أسباب تعرض الحسابات الإلكترونية للاختراق

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل حسابك عرضة للاختراق، بحسب الحارثي، مثل:

- استخدام كلمات مرور ضعيفة أو سهلة التخمين.

- الوقوع في فخ الهندسة الاجتماعية وتقديم المعلومات الشخصية للمحتالين.

- فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة والضغط على الروابط الخبيثة.

- تثبيت برامج ضارة أو الوصول إلى مواقع ويب خبيثة.

- عدم تحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بك بانتظام، مما يجعلها عرضة للثغرات الأمنية.

علامات تشير إلى قيام شخص ما باختراق حسابك

يحاول المتسللون الاستيلاء على حسابات المستخدمين وكلمات المرور أو أرقام الحسابات المصرفية بهدف السرقة أو الحصول على بيانات شخصية، وفيما يلي علامات تدل على أن حسابك مخترق:

- تغييرات غير مفهومة في الإعدادات أو المعلومات الشخصية للحساب.

- تلقي رسائل غريبة أو مشبوهة من حسابك لأشخاص آخرين.

- رؤية نشاط غير معتاد على حسابك، مثل تسجيل الدخول على موقع غير مألوف أو تغييرات في النشاطات المسجلة.

التصرف الأمثل في حالة تعرض حسابك للاختراق

يواجه الشخص الذي يتعرض حسابه للاختراق، تحدي كبير في تدارك الموقف بشكل سريع كي لا يعطي فرصة لمن استولى على حسابه أن يستغل بياناته في التربح منها، كأن يبتزه لدفع مبالغ من المال مقابل عدم الإفصاح عنها.

ولذلك ينصح خبير أمن المعلومات بتغيير كلمة المرور كأول إجراء يجب اتخاذه في حال التعرض للاختراق، ثم عليك اتخاذ الخطوات التالية:

- قم بإعلام مزود الخدمة المعني بالاختراق واتبع إرشاداتهم.

- فحص جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذي قد يكون مصدرًا للمشكلة باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات للتأكد من عدم وجود برامج ضارة.

- قم بتغيير كلمات المرور لجميع الحسابات الأخرى التي قد تستخدم نفس كلمة المرور المخترقة أو مشابهة لها.

- قم بإعادة تفعيل ميزات الأمان الإضافية مثل التحقق الثنائي (Two-Factor Authentication) إذا كانت متاحة.

تدابير أمنية لحماية حسابك من الاختراق

لتجنب اختراق حسابك في المستقبل، عليك اتخاذ بعض الاحتياطات التالية:

1. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، تأكد من أن كلمة المرور تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، وأنها طويلة بما يكفي (على الأقل 8 أحرف).

2. تجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو الروابط غير المعروفة قبل النقر على أي رابط، تحقق من مصدره وتأكد من أنه آمن.

3. قم بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بك بانتظام، غالبًا ما تصدر التحديثات لسد الثغرات الأمنية وتحسين الأمان.

4. قم بتمكين التحقق الثنائي (Two-Factor Authentication) لحساباتك الهامة، هذه الميزة تضيف طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول، إذ يتطلب منك إدخال رمز إضافي تم إرساله إلى هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

5. قم بتنشيط إشعارات الدخول غير المعتادة، وستتلقى إشعارًا عندما يتم تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز غير معتاد أو موقع غير مألوف.

6. قم بتثبيت وتحديث برامج مكافحة الفيروسات والحماية على أجهزتك، وقم بفحصها بانتظام للكشف عن أية برامج ضارة.

هل من خطورة من الألعاب المنتشرة على تطبيقات التواصل الاجتماعي؟

بالنسبة للألعاب المنتشرة على «تيك توك» و«فيسبوك»، فعادةً ما تكون هذه الشبكات الاجتماعية تطبق إجراءات أمان صارمة وتحمي بيانات المستخدمين. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عند تنزيل أي تطبيقات أو ألعاب من خلال متاجر غير رسمية، إذ يمكن أن يكون هناك خطر من وجود برامج ضارة قبل تنزيل أي تطبيق، تحقق من تقييمات المستخدمين وقراءة المراجعات، وحاول تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play أو App Store

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة المعلومات الشخصية والتفاصيل الحساسة على أي منصة عبر الإنترنت، بما في ذلك الألعاب. قم بتقييد مشاركة معلوماتك الشخصية للأشخاص الذين تثق بهم، وتجنب مشاركة تفاصيل حساسة عنك.