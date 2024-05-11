كيف غيرت مؤسسة مورجان ستانلي تصنيف مصر من سلبي لإيجابي خلال عام؟

خلال مايو 2023 قررت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أن تخفض تصنيف البورصة المصرية وتتجه لتفعيل وضع المُعاملة الخاصة، وهو ما يعني وجود تحديات كبيرة مع أسواق النقد الأجنبي خلال هذه الفترة، ولكن عقب مرور عام، غيرت المؤسسة نظرتها للاقتصاد المصري، وألغت العمل بالمعاملة الخاصة للأسواق المصرية.

وقال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن قرار مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، بتفعيل وضع المُعاملة الخاصة يأتي تأكيدًا على قوة الاقتصاد المصري، إذ أن تفعيلها يأتي بغرض تعريف المستثمرين أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالاستثمار في السوق الخاص بهذه الدول.

وأضاف «شادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وضع المُعاملة الخاصة يتم تفعيله نتيجة اضطرابات سوق النقد الأجنبي أو قضايا إعادة رأس المال أو مشاكل أخرى في إمكانية الوصول إلى السوق مثل التقلب الشديد في السوق، أو القيود الحكومية على الملكية الأجنبية.

تأثيرات تفعيل وضع المُعاملة الخاصة

وأوضح أن لمثل هذه القرارات العديد من التأثيرات السلبية على اقتصاد الدول، إلا أنه خلال عام واحد قررت مورجان ستانلي وقف العمل بقرار وضع المعاملة الخاصة عن مصر، وهو ما يعني ودة الاستثمار الكامل في الأسهم المصرية للمستثمرين الأجانب.

تعديلات المؤشر الاقتصادي لمصر

ولفت إلى أن «مورجان ستانلي» بدأت فعلًا في إجراء تعديلات على المؤشر الاقتصادي لمصر وتعديله للرفع، وهو ما يعني أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير خلال هذا العام وتغيرت فيه الاقتصاد، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتوافر السيولة الكافية من النقد الأجنبي.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد تدفقات نقدية كبيرة من النقد الأجنبي داخلة للبورصة، ومزيد من الارتفاع على المؤشر العام للبورصة خلال الفترة السابقة.