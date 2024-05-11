«بيطري الشرقية»: قافلة طبية مجانية لعلاج الماشية في أبو حماد

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وبحضور كل من مديري إدارات «الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية» بالمديرية ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية وكبار المربين بالقرية.

فحص وعلاج «95» رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة البيطرية فحصت وعالجت«95» رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و«73» رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية «153» رأس ماشية و« 45» رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش «300» رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع «200» رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل «100» حيوان وذلك بالمجان .

عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس» ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة.