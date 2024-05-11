انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس غدا

أعلنت جامعة عين شمس انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني غدا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل كلية وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات، موجهًا بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي.

وقام الدكتور رئيس الجامعة بتكليف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بتدبير احتياجات كلية الإعلام من المراقبين لأعمال الامتحانات نظرا لحداثة الكلية وعدم وجود عدد كافي للقيام بأعمال المراقبة، وتم توفيرهم من قطاع المدن الجامعية لسد العجز خلال فترة الامتحانات.

استعدادات جامعة عين شمس للامتحانات

كما اتخذ قطاع شؤون التعليم والطلاب حزمة من الإجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، والتأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال عدد 3500 طالب، وضرورة قيام كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

تجهيز المراكز الطبية للامتحانات

وتم توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية، وتوفير أفراد من الفرق الطبية لمباشرة العمل بالكليات المستحدثة (الإعلام - الآثار - الطب البيطري) والتوجيه بمراجعة الإجراءات الاحترازية بقاعات الامتحانات بالكليات.

وتم تكليف فنيين الورش الإنتاجية بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات بتصنيع الديسكات والمقاعد اللازمة للامتحانات للكليات التي بها عجز في الإمكانيات وبها كثافة عددية وكان يتم تدبيرها سابقا عن طريق التأجير من الخارج، وتم بالفعل تسليم الديسكات والمقاعد لكليات التربية النوعية والبنات والتربية، على أن يتم استكمال أعمال الورشة لتصنيع أعداد أكبر خلال فترة أجازة نهاية العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس تستمر حتى التاسع من يوليو، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 - 2024.