كاتب صحفي: مصر تشهد نهضة زراعية كبرى خلال حكم الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنَّ نهضة زراعية حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، وساهمت في زيادات متتالية في صادرات الحاصلات الزراعية، لافتًا إلى ما تلا أحداث 2011 من تعدي على مساحات الأراضي الزراعية إلى أن تولى الرئيس السيسي الحكم وخلال 10 سنوات تم تطوير القطاع.

وأضاف «الجالي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»: «مصر تتحول إلى الزراعة الرقمية في ظل إطلاق المبادرات الرئاسية الهادفة للنهوض بـالقطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري، ورأينا اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء الكهرباء والري لبحث إمكانية مد المرافق والكهرباء لمشروعات الدلتا والمشروعات التنموية ومشروع مستقبل مصر».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى استصلاح وزراعة مليوني فدان إلى الآن، وهناك خطة أنه بحلول 2026 سيتم استصلاح 4 ملايين فدان لتحقيق الأمن الغائي في ظل التقلبات والأزمات العالمية والتوترات الإقليمية.