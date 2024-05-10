«الزراعة» تستعد لانطلاق معرض الزهور 2024 بالدقي

تستعد وزارة الزراعة لتنظيم معرض الزهور 2024، ومن المقرر أن يقام المعرض في متحف الزراعة بالجيزة خلال منتصف مايو الجاري وذلك في دورته الـ 91، حيث كان يقام في الماضي في حديقة الأورمان، وبعد دخولها مرحلة التطوير تم نقل مكان المعرض إلى أرض المتحف.

منتجات الزهور

ويشهد انطلاق معرض زهور الربيع كل عام إقبالا كبيرا من جانب كل الفئات والأسر المصرية والأجانب بالقاهرة، ويشهد المعرض مشاركة كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب إضافة إلى نظم الري الحديث، كما يشهد المعرض مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعرض منتجات منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

أسعار مخفضة

ويستقبل المعرض عددا كبير من العارضين، ويقدم تخفيضات كبيرة للزوار وكل المواطنين، وسيتم إتاحة المعروضات بأسعار مخفضة في المتناول للجميع، وفق كل نوع وصنف، وقامت اللجنة المسؤولة عن المعرض خلال الأيام الماضية باستقبال طلبات المعارض، ويتم حاليا إجراء الإعدادات الأخيرة قبل انطلاق المعرض.