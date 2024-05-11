«التعليم» تقرر إلغاء امتحانات طالبين في «أولى ثانوي» ببولاق بعد نشرهما الأسئلة

قرر مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية عاطف إبراهيم، إلغاء امتحان كل من الطالب تامر محمد تامر وفهد محمد بالصف الأول الثانوي مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية، وذلك لحيازتهما هاتفا محمولا أثناء الامتحانات ونشر الامتحانات علي موقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت إدارة بولاق الدكرور، في بيان، أنه سيتم حرمان الطالبين من امتحانات الفصل الدراسي الثاني كاملة، مشددا على جميع الطلاب الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بأعمال الامتحانات.