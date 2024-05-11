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محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح بـ«زراعة مشتهر»: توريد 70 ألف طن (فيديو)

كتب:

حسن صالح
12:46 م | السبت 11 مايو 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 70 ألفا و438 طنا و445 كيلو قمح، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على إنتظام عملية التوريد.

 

الصوب الخاصة بنباتات الزينة

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ ورئيس جامعة بنها الصوب الخاصة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمفرخ السمكي، إضافة إلى متابعة المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

كما شملت الجولة افتتاح موسم حصاد القمح بمزارع الكلية، استماع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح في مزارع الكلية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 60 فدانا.

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