ميناء دمياط يستقبل 85 ألفا و886 طن بضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55 ألفًا و888 طنًا تشمل 6 آلاف و997 طن يوريا و10 آلاف و724 طن أسمنت صب و635 طن ملح طعام معبأ و13 ألفًا و844 طن رمل و4 آلاف و150 طن مولاس و14 ألفًا و789 طن علف و4 آلاف و749 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 85 ألفًا و886 طنًا تشمل 23 ألفًا و515 طن قمح و11 ألفًا و150 طن ذرة و1410 أطنان فول صويا و2410 أطنان كسب عباد شمس و11 ألفًا و500 طن خردة و8 آلاف و71 طن حديد و2308 رؤوس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 830 طنًا.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 50 ألفًا و580 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 251 ألفًا و6 أطنان، كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4937 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6697 حركة.