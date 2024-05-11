كل ما تريد معرفته عن مشروع تدريب 1000 معلم كنسي بعد إطلاق المرحلة الرابعة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ أيام قليلة، انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة 1000 معلم كنسي مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتطوير التعليم الكنسي.

معلومات عن مشروع 1000 معلم كنسي

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على أبرز المعلومات عن مشروع 1000 معلم كنسي وهي:

- يتعلم المتدرب من مهارات نقل الحياة الكنيسة.

- يستهدف البرنامج الكهنة والخدام الذين لهم مهارات التأثير والتأثر.

- يمكن المشروع المتدرب من مهارات التعليم وليس فقط سماع المحاضرات.

- بدأت المرحلة من المشروع في 2016 وشملت ثلاث مستويات أعرف وابحث وابتكر.

- وتستهدف البرنامج 1000 شخص ممن يتولون التعليم في الكنيسة بمختلف درجاتهم الكنسية على كيفية تقديم الفكر الكتابي والكنسي بصورة جاذبة ومؤثرة.

- يقوم المشروع على 4 محاور أساسية في الكنيسة وهي أنها كنيسة مستنيرة معاصرة، مبنية على التأصيل الأرثوذكسي، إفراز عناصر كنسية قادرة على التعليم ونقل مهارات الكنيسة.

- يتم تعليم الفئة المستهدفة من خلال مصادر التعليم الخمسية الأساسية في الكنيسة وهي الكتاب المقدس، وتاريخ الكنيسة، الآبائيات، الليتورجيا، الهوية القبطية.

- وامتد المشروع لتدريب الأقباط في الخارج حيث تم تدريب 200 خادم وخادمة في كنيسة الأنبا انطونيوس في أبو ظبي.

- يتولى التدريب في البرنامج مجموعة متميزة من الخدام والخادمات والآباء الكهنة في الكنيسة.