الكنيسة الأرثوذكسية تحيي اليوم ذكرى استشهاد مارمرقس الرسول

يحيي الأقباط اليوم الأربعاء 8 مايو، ذكرى استشهاد القديس مارمرقس الرسول المعروف بـ«كاروز الديار المصرية» حيث ادخل المسيحية إلى مصر عام 61 م، بحسب السنكسار.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

حياة مارمرقس

ولد هذا القديس في ترنا بوليس «من الخمس مدن الغربية بشمال أفريقيا» من أب اسمه أرسطو بولس وأم اسمها مريم، وتعلم مار مرقس الآداب اليونانية والعبرانية ولقب بمرقس بعد نزوح والديه إلى أورشليم، حيث كان بطرس قد تتلمذ على يد السيد المسيح، ثم درس التعاليم المسيحية.

ويعد مارمرقس أول باباوات الإسكندرية، وأحد السبعين رسولا للسيد المسيح، وكان اسمه أولا يوحنا كما يقول الكتاب: أن الرسل كانوا يصلون في بيت مريم أم يوحنا المدعو مرقس، وكان بيته أول كنيسة مسيحية حيث فيه أكلوا الفصح وفيه اختبأوا بعد موت السيد المسيح.

ويلقب القديس مارمرقس الرسول بالعديد من الألقاب منها «الإنجيلي» حيث كتب أصغر إنجيل في العهد الجديد يسجل فيه حياة المسيح ومعجزاته، وذلك وفقا للكنيسة.

ودفن البطريرك الأول في قبر منحوت داخل الكنيسة بوكاليا «دار البقر» ومقرها الحالي الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، وقد أصبحت المقر الرسمي للآباء البطاركة، ولكن تمت سرقته وتهريبه من قبل بعض التجار إلى فينيسيا وتم بناء كنيسة كبيرة هناك ولكن البابا كيرلس السادس استطاع التواصل مع بابا الفاتيكان في ذلك الوقت وإعادة رفات القديس في يوم 26 يونيو من عام 1968 وأقام البابا كيرلس السادس أول قداس بالكاتدرائية المرقسية الأنبا رويس وتم وضح رفات الجسد أسفل مذبح الكنيسة.