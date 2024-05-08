متى تبدأ الكنيسة صوم الرسل 2024؟.. اعرف موعده والأكلات الممنوع تناولها

احتفل الأقباط منذ أيام قليلة، بعيد القيامة المجيد وذلك يوم الأحد 5 مايو الجاري، بعد إقامة قداسات العيد، وعلقت الكنائس الستائر البيضاء وتزينت بالورود خلال تلك الفترة والتي تعرف بـ« الخماسين المقدسة»، وذلك بعد انقضاء 55 يوما هي مدة الصوم الكبير.

موعد صوم الرسل 2024

فترة الخمسين المقدسة تبدأ بعيد القيامة، ويعد كل يوم فيها يوم أحد القيامة، وكأن الكنيسة تحتفل بيوم أحد طويل long Sunday، وبعدها تبدأ الكنيسة صوم الرسل 2024 والذي يختلف عدد أيامه من سنة لآخرى بحسب موعد القيامة.

وتبدأ الكنيسة هذا العام صوم الرسل 2024 يوم الاثنين 24 يونيو المقبل، والذي يعد أول الأصوام في الكنيسة بعد فترة الخماسين، والتي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم، ويستمر هذا الصوم حتى الاحتفال بعيد استشهاد القديسيين بطرس وبولس الرسول يوم الجمعة 12 يوليو.

ويمتنع الأقباط خلال أيام صوم الرسل 2024 عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك، إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفًا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.