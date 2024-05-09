الكنيسة الأرثوذكسية تعلن شراء موقع جديد لخدمة الأقباط في هولندا

قام الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتوقيع عقد شراء مبني كنيسة في مدينة Beverwijk.

سبب التفكير في شراء كنيسة جديدة

وأوضحت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه في السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة إلي تأسيس كنائس جديدة لخدمة الأقباط الساكنين في محافظتي Noord-Holland, Flevoland، إذ أن كنيسة السيدة العذراء– امستردام هي الكنيسة الوحيدة في هاتين المحافظتين، وأصبحت مكتظة بأعداد كبيرة من المصلين، وفي العام 2018 تأسست كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum التي تحملت جزء من خدمة كنيسة السيدة العذراء امستردام ولكن ظل الازدحام موجودا.

وأشارت إلى أنه بدأ البحث عن مقر آخر جديد، ومنذ حوالي عامين وهم يستأجرون هذه الكنيسة لصلاة القداس الألهي، منذ يوم السبت 12 فبراير 2022.

وأوضحت أن جرى إنشاء هذه الكنيسة في الستينيات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة الأرض الكلية 2270 مترا مربعا، وتضم مبان مساحتها 1400 مترمربع، وباقي الأرض عبارة عن حديقة واسعة وأماكن ركن السيارات، والمبان عبارة عن مبنى الكنيسة ومكتب وحجرة الملابس وخمسة قاعات وسكن.

مفاوضات و4 اجتماعات لشراء الكنيسة الجديدة

وبحسب ما أعلنت الكنيسة، فإن الكنيسة الجديدة تقع في موقع متميز على شارع رئيسي وفي منطقة راقية بالقرب من محطة القطار والأتوبيس، وحالة المبني جيدة، بدأت المفاوضات مع المسؤولين في الكنيسة خلال شهر سبتمبر من العام 2023، وعقدت الكنيسة الأرثوذكسية خلالها أربعة اجتماعات للتفاوض حتى توقيع العقد النهائي لاستلام المبني، وأحتفل شعب الكنيسة بهذه المناسبة يوم أمس الأربعاء.

تضم منطقة الرعاية لهذه الكنيسة 160 أسرة قبطية كانت ترعاهم كنيسة السيدة العذراء امستردام قبلا، وقد تناوب كهنة كاتدرائية السيدة العذراء امستردام على الخدمة والصلاة في هذه الكنيسة.