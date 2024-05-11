لماذا يشعر بعض الأشخاص بـ«لسعة كهربائية»؟.. «احرص على ترطيب جلدك»

يشعر العديد من الأفراد من آن لآخر بحدوث لسعة كهربائية مزعجة تسري في أجسادهم عند لمس أشخاص في أثناء مصافحتهم، أو عند لمس أسطح معينة مثل باب السيارة أو مقبض الصنابير المعدنية، ما يثير تساؤلا حول سبب حدوث تلك القشعريرة؟ ولماذا تحدث لأشخاص دون غيرهم؟

سبب حدوث الشرارة الكهربائية

يقول الدكتور مصطفى الفولي استشاري أمراض المخ والأعصاب، إنّ ظاهرة اللسعة أو الشرارة الكهربائية تحدث بسبب انتقال الكهرباء الساكنة من شخص إلى آخر أو من وسط مادي إلى جسم الشخص، مضيفًا أنّ هذا الانتقال يحدث عند التواجد في أماكن تحتوي على شحنات كهرومغناطيسية مرتفعة مثل أماكن أبراج الهواتف المحمول، أو عند ارتداء ملابس صناعية مثل قماش البوليستر والصوف، لذا يزداد حدوثها في فصل الشتاء.

وتابع «الفولي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الرعشة الكهربائية تحدث كذلك مع كثرة استخدام الهواتف المحمولة؛ إذ يستمد الجسم منها شحنات تحفز عمل اللسعة الكهربائية، مؤكدًا أنّ تلك الحالة ليس لها مخاطر صحية على حياة الإنسان، فلا تأثير لها سوى الشعور بالرعشة المزعجة.

ويرجع سبب شعور بعض الأشخاص دون غيرهم بتلك الشرارة الكهربائية، إلى أنهم أكثر حساسية تجاه الشحنات لأن أجسادهم أكثر قابلية لتخزين الشحنات الكهريائية أكثر من غيرهم.

نصائح للتخلص من الشرارة الكهربائية

ولتجنب الشعور بتلك اللسعات الكهربائية، قدم استشاري أمراض المخ والأعصاب 5 نصائح يمكن اتباعهما، وهي كالتالي: