طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر مايو 2024

يحرص مشتركو شركات فروع وإيرادات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها، لمعرفة طرق سداد فاتورة استهلاك شهر مايو 2024، بعد الانتهاء من إجراءات الاستعلام عن قيمتها.

آليات سداد فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2024

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» العديد من الوسائل الإلكترونية لتسهيل عملية السداد لـ فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مايو 2024، من مستخدمي العدادات التقليدية، منها :

كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2024

الإجراء الأول:

السداد من خلال استخدام كود السداد الإلكتروني، الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

الإجراء الثاني:

السداد من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن– ضامن– البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

** الإجراء الثالث:

يمكن للمشتركين استخدام تطبيقات الموبايل «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات، وهي «إبلاغ القراءة– استعلام فاتورة– سداد فاتورة».

** الإجراء الرابع

ويمكن الدفع عبر المحفظة البنكية، بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أو المحافظ الخاصة، أو الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.