صور من حفل زفاف ملك الحسيني مؤدية أغنية «دقوا الشماشي» بأحد إعلانات رمضان

احتفلت المطربة ملك الحسيني التي اشتهرت بإعادة تقديم أغنية دقوا الشماسي في أحد الإعلانات التليفزيونية بشهر رمضان 2024، بحفل زفافها في الساعات القليلة الماضية، وذلك حسب ما نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشرت ملك الحسيني من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الخاص بتجهيزات الفرح وعقد قرانها وحفل زفافها الذي تم منذ ساعات.

حفل زفاف ملك الحسيني

وأعادت العروس نشر الصور التي التقطها أصدقاؤها خلال الحفل وزينوها بكلمات التهاني ودعمها بكلمات جميلة عن إطلالتها وحفلها الرائع وسعادتهم بهذا الزواج.

إحدى متسابقات برنامج ذا إكس فاكتور

ظهرت ملك الحسيني في رمضان 2024، وخطفت الأنظار من خلال طريقة أداءها لأغنية دقوا الشماسي الخاصة بالعندليب عبدالحليم حافظ في إعلان تليفزيوني، وهي واحدة من متسابقات برنامج ذا إكس فاكتور عام 2015، وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

شاركت في مسلسل ريفو مع أمير عيد وركين سعد وسارة عبدالرحمن.