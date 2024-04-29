شهيرة تشيد بمسلسلات «المتحدة» في رمضان 2024: فخر الدراما المصرية

علقت الفنانة شهيرة على الأعمال الدرامية في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وذلك بعد انتهائه بأسابيع قليلة، إذ انتظرت حسبما قالت «الضجيج»، الذي يحدثه الموسم الرمضاني كُل عام.

شهيرة تنتقد الاستخفاف بعقل المشاهد

وانتقدت شهيرة بعض الأعمال الدرامية لاستخفافها بعقل المشاهد وذلك في تدوينة نشرتها على فيسبوك، قالت فيها: «انتظرت بعد انتهاء ضجيج المسلسلات والهيصة في الصالون ما بين جيد ونص نص وبين من لا يحترم عقل المشاهد وفيه أعمال قدمت متعة كوميدية بتسعدنا، وفيه بمن يستخف بعقولنا طب يا عم دا شيء ما بيحصلش في الحياة وبأي منطق نستوعب اللي بيحصل ده مش مهم هو كدا وناجحين أهو ما لكم حقودين كده ماشي».

إشادة شهيرة بالحشاشين

وأشادت ببعض الأعمال الأخرى حيث قالت: «فيه أعمال والله فخر الدراما المصرية كنت فخورة بالإنتاج الضخم والكتابة والإخراج كل ده مغلف بالرؤية الواعية والفنانين العظماء أعمال مثل الحشاشين وجودر وأعلى نسبة مشاهدة وإمبراطورية ميم وغيرها، والله حاجه كده مفرحة شكرا لكل من أمتعنا واحترم عقولنا».