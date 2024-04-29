رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شهيرة تشيد بمسلسلات «المتحدة» في رمضان 2024: فخر الدراما المصرية

كتب:

أحمد شعراني
05:24 م | الإثنين 29 أبريل 2024
شهيرة

شهيرة

علقت الفنانة شهيرة على الأعمال الدرامية في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وذلك بعد انتهائه بأسابيع قليلة، إذ انتظرت حسبما قالت «الضجيج»، الذي يحدثه الموسم الرمضاني كُل عام.

شهيرة تنتقد الاستخفاف بعقل المشاهد 

وانتقدت شهيرة بعض الأعمال الدرامية لاستخفافها بعقل المشاهد وذلك في تدوينة نشرتها على فيسبوك، قالت فيها: «انتظرت بعد انتهاء ضجيج المسلسلات والهيصة في الصالون ما بين جيد ونص نص وبين من لا يحترم عقل المشاهد وفيه أعمال قدمت متعة كوميدية بتسعدنا، وفيه بمن يستخف بعقولنا طب يا عم دا شيء ما بيحصلش في الحياة وبأي منطق نستوعب اللي بيحصل ده مش مهم هو كدا وناجحين أهو ما لكم حقودين كده  ماشي».

إشادة شهيرة بالحشاشين 

وأشادت ببعض الأعمال الأخرى حيث قالت: «فيه أعمال والله فخر الدراما المصرية كنت فخورة بالإنتاج الضخم والكتابة والإخراج كل ده مغلف بالرؤية الواعية والفنانين العظماء أعمال مثل الحشاشين وجودر وأعلى نسبة مشاهدة وإمبراطورية ميم وغيرها، والله حاجه كده مفرحة شكرا لكل من أمتعنا واحترم عقولنا».

اقرأ المزيد:

معلومات عن والدة الفنان قيس الشيخ بعد وفاتها.. نجمة سورية شهيرة

فنانة إسبانية شهيرة تهدي جائزتها بمهرجان عنابة لأطفال فلسطين.. من هي؟

فرص عمل في سلسلة صيدليات شهيرة برواتب مجزية.. اعرف طريقة التقديم

مهندس ديكور الحشاشين: أعشق الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق

مدحت العدل: مسلسل الحشاشين أكد قدرة مصر على إنتاج الأعمال الضخمة

سارة الشامي تكشف لـ«الوطن» سبب بكائها طوال أحداث مسلسل الحشاشين
بقلم أحمد شعراني