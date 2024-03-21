من هي ملك الحسيني؟.. شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم 2017

ملامح ملائكية وابتسامة ساحرة ورقة تميزت بها ملك الحسيني، وما إن طلت على الشاشة بعد ظهورها في أحد الإعلانات خلال رمضان 2024، لفتت الأنظار إليها بصوتها المختلف أثناء غناء «دقوا الشماسي»، وتطلع الكثيرون من الناس لمعرفة من هي ملك الحسيني؟

من هي ملك الحسيني؟

نستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في إحدى اللقاءات، للإجابة على سؤال من هي ملك الحسيني؟

وُلدت في القاهرة.

من مواليد 5 سبتمبر 1993.

درست في الجامعة الأمريكية وتخرجت فيها عام 2014.

شاركت ملك الحسيني بالموسم الثاني من برنامج المسابقات «ذا إكس فاكتور» عام 2015، وهو ما كان أول ظهور لها على الشاشة.

كما شاركت في الأغنية الرسمية «بحلم بمكان» لمنتدى شباب العالم عام 2017.

خاضت تجربة العمل مذيعةً ببرنامج «نوتة وصل» عام 2019.

شاركت في برنامج «غني على العالي» عام 2021.

اختار المخرج عمرو سلامة ملك الحسيني للمشاركة بمسلسل «بيمبو» عام 2021.

لفتت الأنظار لها ولموهبتها لتشارك في مسلسل «ريفو» عام 2022، وشاركت في مسلسل اتزان.

أصدرت عدة أغانٍ لها منها تاية ودوبامين وعلي بالي.

حديثها عن عائلتها

تحدثت ملك الحسيني عن عائلتها وتأثرها بتجربة انفصال والديها، في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الفنانة يسرا: «ماما بتحب تخرج وعصبية، وبابا هادي وبيحب البيت والروقان، هما الاتنين جمال وبموت فيهم، وكان عاجبني الطباع بتاعتهم هما الاتنين، بس كانوا صعب يعيشوا مع بعض وده مخلاش العلاقة تنجح».

وتابعت: «في وقت بتقولي أنا مش عاوزة أنا حاولت ومقدرتش، وفي حب بيبقى أقل من الاختلافات وفي حب بيكون أكبر، بس اتعلمت من ده درس وهي أني لما أخلف وألاقي العلاقة بيني وبين جوزي متوترة، وإحنا متجهين إلى الطلاق هطلق عشان ده أسلم طريق لنفسية الأطفال، وده أثر وكون شخصيتي المختلفة»، عن علاقة أبيها وأمها.

وتحدثت ملك الحسيني عن قصص حبها: «عيشت قصة حب شبه والدي ووالدتي مع شخص مختلف عني ومقدرتش أكمل».