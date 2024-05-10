أفضل أدعية فجر الجمعة.. «اللهم أصلح لي ديني ودنياي»

صلاة الفجر والدعاء فيها في ليلة الجمعة لهما فضل عظيم، فصلاة الفجر هي أول صلاة في يوم المسلم، وتُعتبر من أفضل الصلوات، كما أنها شهادة للمُؤمن على صدق إيمانه، أما في ليلة الجمعة، فهي ليلة مباركة تتسم بالفضل والبركة، وتُعتبر ساعاتها موافقة لقبول الدعاء، والجمع بين صلاة الفجر والدعاء في هذه الليلة يضيف قيمة للعبادة العظيمة، فالإنسان يكون في حالة من الطهارة والاستعداد الروحي، مما يجعل الدعاء فيها أكثر قبولًا.

تحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه قد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ -تَعَالَى- شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا»، كما ينصح المسلمون بالاستيقاظ لصلاة الفجر، وبعدها بالدعاء، مبتهلين إلى الله بالخير والبركة في حياتهم وفيما بينهم.

أدعية فجر الجمعة

ويستحب بعد صلاة الفجر أن يتضرع المسلم بـ أدعية فجر الجمعة للمولى عزوجل ويطلب منه ما يتمناه فهذا التوقيت تكون النفوس هادئة، ومن الأدعية المستحب تريديها في هذه الأوقات العظيمة:«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ»، «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ».

«اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا».

«رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».