هل تشهد البلاد سقوط أمطار مع ارتفاع الحرارة الأيام المقبلة؟.. تحذير من ظاهرة جوية

يغلب على حالة الطقس في فصل الربيع التقلبات الجوية، ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، فضلاً عن تأثير الظواهر الجوية الأخرى، لذا يجتمع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار معًا، وهنا يتساءل المواطنون عن إمكانية استمرار تساقط الأمطار لعدة أيام؟.

هل يستمر تساقط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة؟

وردا على هذا السؤال، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار لا يستمر لعدة أيام وتكون فرص سقوطها قليلة، لتكون أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويشمل هذا النطاق 7 محافظات.

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها أنه أغلب أنحاء البلاد لن تتأثر بسقوط الأمطار، مشيرة إلى أنها تتأثر بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة المناطق الواقعة في الصحراء الغربية وشمال الصعيد، لافتة إلى استمرار تأثير ظاهرة الرياح طوال الأسبوع.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 5 درجات مؤية، وتظل حتى غدا الجمعة، وفيما يلي تفصيل بدرجات الحرارة غدا الجمعة 10-5-2024:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.