هل تضرب البلاد عاصفة رملية؟.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحراراة والظواهر الجوية المتوقعة، وما إذا كانت البلاد تتعرض لعاصفة رملية الأيام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بعدة ظواهر جوية منها الشبورة والرياح والأمطار، مشيرة إلا أن الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، لا فتة إلى أنها لا تصل إلى عاصفة رملية.

هل تتأثر البلاد بعاصفة رملية؟

ورغم عدم وجود عاصفة رملية تؤثر على الرؤية إلا أن الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنه تتأثر بها البلاد خلال الـ6 أيام المقلبة.

سقوط أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بدءا من يوم الأربعاء.

أما بالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.