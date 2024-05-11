خبير علاقات دولية يعلق على قرار حل مجلس الأمة الكويتي: واجب لإعادة الاستقرار

علق عمر المصري، الباحث في العلاقات الدولية، على قرارات مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدا أن هذه القرارات الأميرية كانت واجبة لاعادة الاستقرار السياسي، خاصة بعد تعطل عمل المجلس والحكومة نتيجة لهذا الصراع.

الدستور الكويتي يمنح خيارين للأمير في حالة تعطل العمل في البلاد

وأوضح «المصري» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدستور الكويتي يمنح خيارين للأمير في حالة تعطل العمل بالبلاد، أو نشوب أزمة، إما ان يحل البرلمان أو الحكومة، لكن عادة ما يلجأ إلى الخيار الثاني، وهو ما حدث بالفعل.

أمير الكويت يأمر بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، قد أمر بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور الكويتي، لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يجري خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد، لاتخاذ ما يراه مناسبا، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين.