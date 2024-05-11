الكشف على 430 مريضا ضمن مبادرة «عينك في عنينا» بالإسماعيلية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، الكشف على 430 مواطنًا ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظات قناة السويس.

الكشف على 430 مواطنا

ونجحت عضو التحالف الوطني في توقيع الكشف على 430 مريضا من أهالى قرية عين غصين بالإسماعيلية، ضمن أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التي استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أنّ قافلة عين غصين هي القافلة الثالثة ضمن أنشطة التعاون بين صناع الخير لتنمية وهيئة قناة السويس في مبادرة «عنيك في عنينا»، وجميع خدماتها تقدم بالمجان، وأنّ القافلة نجحت في تشخيص احتياج 106 شخاص لعمليات جراحية ستنفذ قريبًا، واحتياج 160 شخصا لنظارات طبية، إلى جانب تقديم العلاج لـ137 مواطنًا.

مبادرة «عينك في عنينا»

وأشار إلى أن التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير في تنفيد مرحلة جديدة من «عنيك في عنينا»، يستهدف كل أهالي قرى ومدن ومراكز محافظات القناة، والبداية كانت من قرية العمدة بمنطقة الجناين بالسويس، ثم قرية عامر بحي الجناين وبعدها عين غصين، وأن تنظيم القوافل سيتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة.