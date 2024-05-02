تعاون بين «صناع الخير» و«تربية رياضية بنات حلوان» لتحفيز الطالبات لريادة الأعمال

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أنّ قطاع التعليم بالمؤسسة وضمن فعاليات مبادرته «تكافؤ» لدعم الطلاب النابغين تعاون مؤخرًا مع كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان؛ لتحفيز طالبات الكلية وعدد من طالبات كليات جامعة حلوان الاخري ليصبحن رائدات اعمال فى المشروعات الرياضية من خلال حاضنة الاميرة فايزة بالكلية، أول حاضنة مختصة بالمشاريع الرياضية.

كانت حاضنة الاميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو الذهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أمل عبد الله عميد الكلية، وأ.م.د. إيهاب عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة، نظمت مؤخرا معسكر تدريبى على مدار 3 أيام لتوليد الأفكار المبتكرة في مجال المشاريع الرياضية.

وتقدم للمعسكر 200 طالبة، شارك منهم 70 طالبة بالتدريبات وتم تكوين فرق واختيار 7 أفكار للعرض أمام لجنة التحكيم. وشاركت مؤسسة صناع الخير بيوم عرض الأفكار Demo Day للمشاريع على لجنة تحكيم وقدمت جوائز مالية قيمة لعدد خمس أفكار فائزة.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن التعاون مع حاضنة الأميرة فايزة يأتي فى اطار ما يقدمه قطاع التعليم داخل المؤسسة من دور مهم في دعم العلم ودعم الطلاب الجامعيين المبتكرين من خلال مبادرة تكافؤ وان فريق من قيادات المؤسسة شارك مع عدد من قيادات وأساتذة وطلاب كلية التربية الرياضية بنات بحلوان وعدد من المتخصصين في ريادة الأعمال وأنشطة الحاضنات في اختيار وتكريم أصحاب الأفكار الخلاقة من الطالبات ودعمهن وتحفيزهن لمزيد من العطاء وخروج مشروعاتهن للنور.

الحفاظ على البيئة

وأوضح عبدالفتاح أن المشروعات المقترحة شملت توجه لتنفيذ مخرجات cop27 للحفاظ على البيئة من خلال صناعة ادوات رياضية من إعادة تدوير منتجات بلاستيكية فضلًا عن استثمار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم الأنشطة الرياضية وتحفيز الجميع لممارسة الرياضة إضافة إلى استثمار ثروة مصر الكبرى نهر النيل في التحفيز على ممارسة الرياضة وغيرها من الأفكار الخلاقة التي تعالج مشكلات كبري برؤى واقعية مبتكرة.